После Кокпара наездники устроили беспредел на дороге в Алматинской области

Фото: скриншот видео

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчины после кокпара устроили беспредел на дороге в Алматинской области. ​В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по установлению личности участников инцидента, сообщает Zakon.kz.

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