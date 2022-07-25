После Кокпара наездники устроили беспредел на дороге в Алматинской области
Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео, на котором мужчины после кокпара устроили беспредел на дороге в Алматинской области. В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по установлению личности участников инцидента, сообщает Zakon.kz.
На видео они начинают подрезать машины, нарушают правила дорожного движения, пугают прохожих своим неадекватным поведением.
Как выяснилось, 24 июля с 19:00 до 20:00 в фазенде, расположенной в поселке Кендала проходила национальная игра «Кокпар».
В игре участвовали молодые люди, являющиеся жителями Енбекшиказахского района (п. Кайназар, п. Рахат, п. Казахстан), а также Талгарского района (п. Туганбай). Пресс-служба ДП Алматинской области
Указанный факт взят на контроль руководства департамента полиции.
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