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Кокпар прямо на дороге устроили более 20 наездников в Алматинской области

Кокпар на дороге в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 10:19 Фото: primeminister.kz
В Алматинской области всадники устроили кокпар прямо на дороге, сообщает Zakon.kz.

Информацией о том, как полиция отреагировала на этот случай, поделился в Instagram 25 марта глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов. 

"24 марта 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где группа всадников нарушает общественный порядок в Талгарском районе. В ходе проверки установлено, что всадники играют в конную игру кокпар. По указанному факту в УП Енбекшиказахского района были доставлены шесть человек. В отношении вышеуказанных лиц собран административный материал по факту создания препятствия для движения транспортных средств", – написал Аленов.

Также установили и доставили в полицию 55-летнего организатора кокпара.  

В отношении него составили административный протокол за нарушение порядка организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Всего сотрудники полиции установили около 20 человек, участвовавших в игре. 

"Все указанные лица будут привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства", – резюмировал Аленов.

20 марта сообщалось, что на V Всемирных играх кочевников в кокпаре соревноваться с казахстанскими наездниками будут ковбои из США.

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Ирина Капитанова
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