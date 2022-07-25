Доллар резко подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 475,92 тенге, снизившись на 7,38 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также понизился на 0,10 тенге, до 8,30 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного упал и составил 70,37 тенге (-0,92).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479-483 тенге, евро – по 486-492 тенге, российские рубли – по 7,2-7,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 22 июля.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,81 доллара, до 102,39 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI снизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,93 доллара, до 93,77 доллара за баррель.