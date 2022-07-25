«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании

Европейский вещательный союз официально сделал заявление о месте проведения «Евровидения-2023». Великобритания примет музыкальный конкурс. В скором времени будет озвучен город, в котором пройдет «Евровидение», передает Zakon.kz.

Рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве, – говорится в сообщении на сайте союза.

Напомним, конкурс «Евровидение-2022» выиграла Украина. Но вскоре стало известно, что «Евровидение-2023» пройдет не в Украине. Конкурсные делегации других стран отказались ехать в страну по причине российско-украинского конфликта.

Сообщается, что Украина сразу пройдет в финал конкурса в 2023 году.