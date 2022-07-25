Безопасность в школах должна начинаться с безопасности в обществе – депутат

Журналист Zakon.kz обсудила с депутатом Мажилиса Парламента РК Ириной Смирновой актуальные вопросы организации безопасности для детей в учебных заведениях Казахстана и принимаемые меры для ее реализации.

По мнению депутата, если говорить в целом о безопасности в детских учреждениях, то нужно понимать, что там такой же уровень опасности/безопасности, как и в нашем обществе.

Во-первых, когда поднимают вопрос охраны детских учреждений, чтобы там была дополнительная охрана, дополнительные турникеты на входе, то не учитывают того, что детское учреждение, по нормам, должно быть обнесено забором или какой-то оградой. Часто в дошкольных или школьных учреждениях этого нет. Во-вторых, когда мы ставим охранника на входе в детскую обучающую организацию, то нужно помнить, что в школе имеется около пяти дверей. И когда охрана стоит на одном входе, то это не решает вопрос безопасности. Кроме того, на окнах дошкольного и школьного учреждения не должно быть решеток. Окна, как будто, тоже становятся какой-то опасностью. На самом деле – если в обществе безопасно, то безопасно и в школе. И обеспечить безопасность только тем, что мы поставим охранника и повесим решетки, невозможно. Должна быть безопасность в целом. Начинается все с того, что детское учреждение должно быть ограждено и должна быть калитка, необходимо присутствие видеонаблюдения, а когда мы только укрепляем одну входную дверь – этим ничего решить практически невозможно. Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова

Спикер отметила, что если рассматривать примеры безопасности в школах других стран мира (например, в Великобритании, в частности в Англии, а также в Швейцарии), то туда можно зайти беспрепятственно, что указывает на высокий уровень безопасности в обществе.

За границей я свободно заходила с улицы в учебные заведения, как обычный человек, которого никто не знает. На входе я не видела ни одного охранника и ни одного вахтера, был абсолютно свободный вход, потому что высок уровень безопасности в целом в обществе. Поэтому МВД нужно работать над снижением уровня опасности в республике, тогда и в школах будет безопасно, – рассказала депутат.

Также парламентарий поделилась мнением о вопросе безопасности взаимоотношений в школе и в дошкольных учреждениях образования. Ирина Владимировна считает, что какое бы количество психологов мы не определили в школы, вопрос не будет решен, пока мы не подойдем к этой проблеме комплексно.

В каждой школе есть психологи, есть социальные педагоги, есть вожатые, есть завуч по воспитательной работе, однако, как мы говорим, уровень безопасности вызывает тревогу. Значит, нужно посмотреть, в чем дело. Наверное, психологическая служба должна быть устроена совершенно иначе, нежели устроена у нас. У нас психологи становятся бесплатным приложением к административному ресурсу – «принеси, подай, уйди, не мешай». Это первое. Второе – уровень подготовки психологов достаточно невысокий. Заработная плата психологов крайне низкая, и они не могут проходить тренинги, которые нужны постоянно для повышения квалификации, для того, чтобы психолог рос в своем профессиональном уровне. Нужно создавать колл-центры, куда психолог может обратиться за помощью 24/7. Ирина Смирнова

Спикер отметила, что у психолога должен быть алгоритм работы, – что он должен делать и на что он имеет право, а на что нет, и куда он может перенаправлять тех учащихся, которые вызывают тревогу.

Либо они являются агрессорами, либо становятся жертвами, и когда школьный психолог это выявляет, он может перенаправить таких ребят или семьи дальше, в другие службы, которые могли бы выяснить причину сложившейся непростой ситуации: это может быть служба полиции или психиатрическая служба, или еще какая-либо. Если мы наводним школу психологами, это не решит проблему, так как все эти вопросы нужно решать, опять же, повторюсь, – в комплексе. Депутат Ирина Смирнова

В-третьих, представитель законодательного органа сообщила, что очень важно, чтобы сами ребята знали свои права и обязанности, тогда подросток будет понимать, за что его смогут наказать в случае серьезного проступка.

Это не просто должно быть один раз оговорено. Я считаю, что нужно начинать предмет права с 3-го класса. С 14 лет наступает правовая ответственность подростка за совершенное преступление, то есть он уже может быть определен в места заключения, совершив опасное преступление. Но каждому нужно разъяснить, что будет, если он совершит то или иное деяние. Это должен объяснять не классный руководитель, который не является преподавателем правоведения. Это должен рассказывать специалист. В 3-м и 4-м классах эти занятия нужно обязательно проводить, пусть не раз в неделю, а хотя бы раз в четверть – это будет уличное право или домашнее право, или различные другие направления, но ребенок должен понимать и свои права, и свои обязанности, чтобы он знал алгоритм – как себя вести и понимал, за что он будет отвечать. И тогда преступность среди несовершеннолетних, и буллинг, и преследование будут обязательно падать, потому что человек будет понимать свою ответственность. Ирина Смирнова

Депутат подчеркнула, что очень важным параметром является непосредственно воспитательная работа, которая в общеобразовательных организациях в последнее время практически сошла на нет.

В силу онлайн-обучения или от того, что воспитательная работа нигде не учитывается, первостепенным сейчас стало только то, сколько баллов ребенок набрал на ЕНТ для поступления. Однако воспитательная работа, участие в общественной жизни – полезные вещи, которые осуществляет ученик, тоже должны обязательно учитываться, даже при поступлении в вузы. Должно обязательно поощряться правильное, здоровое, рациональное, прагматичное поведение человека, как это делается в других странах. Тогда лучшие примеры, лучшие практики будут на виду, и люди будут стараться их придерживаться и понимать, что правильно делать – это не только хорошо, но и самому себе полезно. Депутат Ирина Смирнова

В разговоре депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова рассказала и о мерах безопасности, которые предпринимаются для улучшения ситуации в школах и прочих учебных заведениях.

По улучшению безопасности проводятся такие мероприятия, как предложения по увеличению числа видеокамер, улучшению качества съемки. Но так как это достаточно большие средства, думаю, не везде это будет сделано качественно, как хотелось бы. Хотя это тоже играет свою роль. Когда каждый понимает, что любой его поступок будет записан и он будет нести ответственность, потому что все это можно доказать, то все быстрее станут стараться вести себя правильно. Вместе с тем, еще раз напоминаю, нужны системные меры. Не только административный ресурс применять, но и воспитательный. Однако именно в этом направлении делается очень мало. Сколько раз мы говорили о том, что право нужно обязательно вносить в расписание, может, не отдельным предметом, а хотя бы в виде раздела в литературе, в виде упражнений в преподавании языка. Ирина Смирнова

Спикер отметила, что это не будет столь же эффективно, как если бы преподавал квалифицированный специалист, но все же определенного результата мы добьемся.

Желательно, конечно, подключить того, кто глубоко понимает предмет и кто может разъяснить ситуацию детям, – заключила депутат.