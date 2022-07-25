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Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате

Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате Фото: скриншот видео
25 июля текущего года Зульфия Масимова зашла в здание акимата Туздыбастауского сельского округа и устроила там стирку. Она объяснила, что дома у нее нет воды, сообщает Zakon.kz.

В местном акимате объяснили, что в микрорайоне Айжарык, где живет женщина, воду подает «Талгар Су» через частную водопроводную линию. Водопровод был проведен частным лицом за свой счет. Благодаря ему, водой было обеспечено около 150 домов.

Видео: angry_taldyk

Но среди них не было дома Масимовой. В 2021 году по ее просьбе местный акимат проложил трубу около 150 метров, предупредив, что летом напор будет снижаться из-за разбора воды.

По словам замакима сельского округа Жалгасбая Омирзака, частный водопровод, к которому подключен весь микрорайона, был проведен без соблюдения строительных норм, его нужно реконструировать.

Теперь «Талгар Су» предлагает жителям заключить договор, чтобы предприятие провело реконструкцию и подавало воду в достаточном объеме.

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Константин Вноровский
Алматинская область
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