Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате

25 июля текущего года Зульфия Масимова зашла в здание акимата Туздыбастауского сельского округа и устроила там стирку. Она объяснила, что дома у нее нет воды, сообщает Zakon.kz.

В местном акимате объяснили, что в микрорайоне Айжарык, где живет женщина, воду подает «Талгар Су» через частную водопроводную линию. Водопровод был проведен частным лицом за свой счет. Благодаря ему, водой было обеспечено около 150 домов.

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Но среди них не было дома Масимовой. В 2021 году по ее просьбе местный акимат проложил трубу около 150 метров, предупредив, что летом напор будет снижаться из-за разбора воды.

По словам замакима сельского округа Жалгасбая Омирзака, частный водопровод, к которому подключен весь микрорайона, был проведен без соблюдения строительных норм, его нужно реконструировать.

Теперь «Талгар Су» предлагает жителям заключить договор, чтобы предприятие провело реконструкцию и подавало воду в достаточном объеме.