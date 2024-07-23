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Ударил и обматерил: житель Алматинской области обвинил сельского акима в избиении

Ударил и обматерил: житель Алматинской области обвинил сельского акима в избиении, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:15 Фото: unsplash
В Алматинской области начато служебное расследование в отношении акима Туздыбастауского сельского округа после обвинений жителя поселка Туздыбастау в избиении, сообщает Zakon.kz.

Об этом общественность проинформировал журналист Алибек Шынтемир, опубликовав накануне, 22 июля 2024 года, несколько видео. В них сельчанин рассказал представителям СМИ подробности конфликта с чиновником.

Житель поселка Туздыбастау был на личном приеме у акима сельского округа, где у них произошла словесная перепалка. По словам мужчины, аким ударил его, а потом обматерил. А когда мужчина вышел из кабинета чиновника и спускался со второго этажа, народный избранник догнал его и снова ударил. В доказательство сельчанин показал синяк на руке.

Причина конфликта в том, что земельный участок жителя поселка Туздыбастау, согласно утвержденному генплану, вошел в красную линию. Мужчина считает, что таким образом акимат хочет снизить стоимость участка.

За комментарием мы обратились в акимат Талгарского района, где нам рассказали, что в отношении акима Туздыбастауского сельского округа проводится служебное расследование.

"Один из жителей выразил недовольство утвержденным генеральным планом. Его земельный участок проходит по красной линии, что вызвало конфликт. В настоящее время в отношении акима Туздыбастауского сельского округа проводится служебное расследование акиматом Талгарского района и Управлением полиции Талгарского района. В случае подтверждения вины акима его ответственность будет рассмотрена советом по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Алматинской области", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе районного акимата.

А жителя поселка 23 июля пригласили на прием к руководителю аппарата акима Талгарского района "для дальнейшего разъяснения".

"Акимат Туздыбастауского сельского округа продолжает работать над разрешением проблемных вопросов жителей. Всех государственных служащих призываем следовать требованию Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан", – заключили в пресс-службе акимата Талгарского района.

Отметим, что должность акима Туздыбастауского сельского округа с середины февраля 2023 года занимает Шынгис Толымбеков.

Ударил и обматерил: житель Алматинской области обвинил сельского акима в избиении, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 15:15

Фото: gov.kz

В мае 2024 года заместитель акима и руководитель аппарата Шортандинского района Акмолинской области подрались на рабочем месте. 12 июля в суде рассказали, чем в итоге закончился конфликт чиновников.

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