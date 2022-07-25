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Казахстанские недропользователи перейдут на новую систему учета нефти с 2024 года

с 2024 года вступят в силу поправки по новой системе учета нефти Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане с 1 января 2024 года вступают в силу поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по передаче данных с приборов учета в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.
С 1 января 2024 года вступают в силу внесенные поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по изменению режима передачи данных с приборов учета при добыче, переработке и транспортировке нефти, газового конденсата, сырого и товарного газа для последующей передачи данных в Информационную систему учета нефти (ИСУН), газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) с ежесуточного на режим реального времени.Министерство энергетики РК

Как отметили в ведомстве, в настоящее время ИСУН автоматизирует сбор данных с приборов учета на этапах подготовки, переработки и транспортировки нефти на ежесуточной основе.

В этой связи до 1 января 2024 года необходимо провести мероприятия по обеспечению передачи данных с приборов учета в режиме реального времени, сказали в Минэнерго.

Техническая документация по организации подключения к Информационной системе учета нефти размещена на сайте isun.kz.

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