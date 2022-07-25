Глава Нацбанка сообщил, при каких условиях регулятор сможет снизить базовую ставку

Об основных факторах принятия текущего решения по базовой ставке рассказал председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов, передает Zakon.kz.

В интервью МИА «Казинформ» он отметил, что Национальный Банк устанавливает базовую ставку на таком уровне, чтобы со стороны денежно-кредитной политики создать условия для снижения инфляции в среднесрочном периоде, учитывая при этом множество факторов.

Наша экономика также подстраивается к растущему внешнему инфляционному давлению. Денежно-кредитная политика через базовую ставку влияет на спрос, причем не на сегодняшний, а на будущий. С учетом всех факторов мы приняли решение повысить базовую ставку на 50 б.п. для того, чтобы инфляция не выросла больше, чем нужно для подстройки цен, - сказал глава НБК, поясняя причины увеличения базовой ставки.

Принятое решение по ставке направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также оказывает влияние на будущий спрос.

Динамика базовой ставки будет зависеть от изменения баланса инфляционных рисков и эффективности реализуемых Правительством мер по сдерживанию роста цен. При принятии решения учитывается широкий спектр факторов: текущий показатель роста цен и его прогнозное значение, изменение инфляционных ожиданий, развитие ситуации на финансовом рынке и в реальном секторе экономики, тенденции на ключевых международных рынках и баланс рисков. Председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов

Напомним, Нацбанк объявил сегодня о повышении базовой ставки с 14% до 14,5%.