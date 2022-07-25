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Диетолог перечислила категории людей, которым нельзя есть мясо

Диетолог о том, кому нельзя есть мясо Фото: pixabay
Специалист считает, что мясо не стоит есть людям с метаболическими заболеваниями, болезнями выделительной системы, а также имеющим проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью ura.ru рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, мясо является продуктом с высоким содержанием белка. А если почки функционируют неправильно, они не справляются с объемом мочевой кислоты после употребления такой пищи.

Мясо не рекомендуется есть людям, у которых есть метаболические заболевания. Людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева

Специалист добавила, что для некоторых заболеваний существует запрет только на определенные виды мяса. Например, при повышенном холестерине или проблемах с сердечно-сосудистой системой не стоит есть жирные сорта мяса.

Однако более легкие варианты вроде курицы или индейки, по ее словам, в рационе не навредят.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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