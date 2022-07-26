Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом в членстве в НАТО

Две страны 18 мая подали заявки на вхождение в состав НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом и не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе, сообщает ТАСС.

До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе. Реджеп Тайип Эрдоган

По словам президента Турции, меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение. Он добавил, что турецкий парламент, если ситуация не изменится, не одобрит протокол о вступлении в альянс северных стран.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана (РПК), ее ответвлениями, а также организацией ФЕТО, которые Турция считает террористическими организациями.

Власти Турции изначально требовали от Швеции и Финляндии письменных обязательств, касающихся противодействия терроризму.