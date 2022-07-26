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«Ядовитые»: почти половина проверенных игрушек в Казахстане небезопасна

игрушки Казахстан опасность Фото: pixabay
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана заключил, что 47% проверенных товаров не соответствуют нормам. Но моду на детские товары сейчас диктуют социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, в любом магазине игрушек с утра до вечера ажиотаж. Первым сметают с прилавков синего монстра с клыками.

Это сейчас тренд. Хаги Ваги на первом месте. И расходятся они как горячие пирожки.Мария Николаева, администратор магазина игрушек

Стоит уточнить, что у популярного синего монстра – почти казахская семья. Есть длинноногие папа, мама, бабушка, дедушка, сестренка, брат радужной раскраски и даже собачка. Герой компьютерной игры вошел в тренды TikTok после того, как сгорел заживо и воскрес. А сама игра – настоящий хоррор. По сюжету мутант на заброшенной фабрике охотится за игроком.

Профессиональный артист цирка Николай Кутищев руководит группой детских аниматоров. В их костюмерной наряд Золушки, экипировка Человека-Паука, фиксиков и прочих персонажей из мультфильмов. Но никогда не будет костюмов из «Игры в кальмара», «Венома», сиренаголовых и синего монстра.

Даже внешний вид их... Этот оскал зубов, то, что они в игре за смерть, что скоро мы все умрем... Ну нет. Мы делаем праздник для детей, когда приходит их любимый герой. Он же учит их, он же кумир. Ребенок, смотря на это, конечно, будет повторять.Николай Кутищев, руководитель праздничного агентства

Бизнес зарабатывает на современных трендах большие деньги. Между тем из полутора тысяч проверенных санэпидемиологами игрушек половина не соответствует нормам. Часть содержит отравляющие вещества.

Выявлены такие факторы, как наличие раздражающих для кожи человека свойств, есть нарушения в составе, в материале, из которого изготовлена продукция.Айдар Альменов, глава отдела ДСЭК Павлодарской области

В свою очередь, по мнению психолога, если качество игрушек напрямую влияет на физическое здоровье детей, то образ того или иного персонажа может сказываться на их психологическом развитии.

Когда ребенок часто с подобного рода игрушками играет, много их видит, то настраивается на такой негатив, загруженность, на депрессию, стресс, на большую серьезность, то есть, так сказать, недетские эмоции. Ержан Мырзабаев, психолог

Но мнения у специалистов расходятся.

Впечатление от уродливой игрушки у каждого ребенка свое – одни видят монстра, другие – привыкают к тому, что игрушки, как сами люди, могут быть неидеальными. И здесь выбор за родителями – покупать своему чаду очередного плюшевого монстра или нет.

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