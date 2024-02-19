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В Казахстане введут новые требования к школьным туалетам

Новые требования к школьным туалетам Фото: freepik
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля подготовил изменения и дополнения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнен пункт, касающийся оснащения тулетов в общеобразовательных школах и специальных организаций образования.

Так, говорится, что в санитарных узлах таких объектов устанавливают унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. При этом санитарные узлы обеспечиваются туалетной бумагой.

В объектах для предшкольных классов устанавливаются детские унитазы. Унитазы для обучающихся и воспитанников, размещаются в кабинах с дверями.

Также дополнено, что санитарные узлы должны соответствовать требованиям национального стандарта СТ РК 3845-2023 "Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности".

Предусматривается, что эти поправки начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Вместе с тем уточняется, что в общежитиях для обучающихся ТиПО, ПО, ОВПО устанавливается 1 душ, 1 умывальная раковина и 1 унитаз на 4 – 6 человек. Женская кабина личной гигиены предусматривается из расчета 1 кабина на 50 человек и оборудуется унитазом, биде, душем и умывальной раковиной.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 марта.

Ранее мы рассказали, что разработаны новые нормы снабжения, какие гигиенические средства должны быть в каждой школе.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Минздрав РК
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