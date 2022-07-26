Создавали дефицит и манипулировали ценами — Султанов о проверках на рынках

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о проделанной работе по проверкам торговых рынков страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, по поручению главы государства Генеральной прокуратурой в мае текущего года завершены проверки 122 рынков. По итогам выявлены системные проблемы — это отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков, высокие арендные ставки за торговое место, навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг. Это три крупных направления. Есть еще ряд других вопросов. Например, отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляции с ценами. Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов По его словам, для решения этих проблем Минторговли совместно с Генпрокуратурой и акиматами проведена работа и разработаны законодательные поправки. Эти поправки преследуют три цели: наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли;

установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам;

создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям. Нормы включены в законопроект по реализации отдельных поручений главы государства, который сейчас находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Мы ожидаем на ближайшей сессии принятия документа, подробно работаем и с депутатским корпусом, и с общественностью. Бахыт Султанов Читайте также Сколько на самом деле должен стоить сахар, объяснили в Минсельхозе Золотые обручальные кольца подорожали в Казахстане почти на 40% за год Оказали ли антироссийские санкции влияние на казахстанцев

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