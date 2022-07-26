Прогноз по производству сахара: Казахстан сможет обеспечить себя на 49%

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев озвучил прогноз по производству сахара, передает корреспондент Zakon.kz.

В текущем году ожидается производство порядка 44 тыс. тонн свекловичного сахара и 225 тыс. тонн тростникового сахара. Таким образом, самообеспеченность прогнозируется на уровне 49% – 269 тыс. тонн сахара, – сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

В настоящее время в стране функционируют четыре сахарных завода общей суточной мощностью 2,4 тыс. тонн тростника и 8,7 тыс. тонн сахарной свеклы. При этом из-за недостаточности сырья загруженность заводов остается на низком уровне.

Основной причиной снижения урожая сахарной свеклы является сокращение посевных площадей. Так, если в начале 1990-х годов площади под сахарную свеклу в стране составляли 85 тыс. га, то к 2014 году они резко сократилась до 1,2 тыс. га. Это связано с мелкотоварностью свекловодческих хозяйств, высокой затратностью возделывания, дефицитом водных ресурсов, изношенностью оросительных сетей и другими факторами. Ербол Карашукеев

По его словам, также отмечается низкая рентабельность производства сахарной свеклы по сравнению с другими культурами, что делает ее менее привлекательной для сельхозтоваропроизводителей.

Анализ себестоимости показал, что без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным, а рентабельность производства сахарной свеклы обеспечивается лишь благодаря действующим субсидиям, заключил министр.