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Порядка 400 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году

сколько детей пойдут в первый класс в 2022 году Фото: Zakon.kz
По данным Министерства просвещения, около 390 тысяч заявлений для приема детей в первый класс поступило на сегодняшний день. Из них 70% детей выбрали обучение на государственном языке, сообщает Zakon.kz.
До окончания приема документов осталось несколько дней. Отметим, что с 1 апреля на протяжении 4 месяцев мы информировали и в СМИ и в соцсетях о необходимости подачи документов до 1 августа. Тем, кто еще не подал заявки, нужно сделать это до 1 августа. Сейчас многие образовательные государственные услуги доступны в электронном формате, поэтому отправить заявку можно через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать и в традиционном бумажном формате.председатель Комитет дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова

В Минпросвещения отметили, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч казахстанских детей.

Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. При этом срок приема документов завершается 1 августа 2022 года. Далее школам предоставлено время для того, чтобы качественно подготовиться к формированию класс-комплектов и организации учебного процесса.

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Министерство просвещения РК Казахстан
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