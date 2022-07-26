Когда в Казахстане решится проблема с сахаром – ответ Карашукеева

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что, в соответствии с национальным проектом развития агропромышленного комплекса, до конца 2025 года Казахстан должен обеспечивать себя сахаром собственного производства до 80%, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, так зависимость от импортного сахара снизится практически в два раза. Что касается ажиотажа и длинных очередей, то хоть завтра мы закончим ажиотаж, если перестанем продавать сахар ниже себестоимости. Сахар на рынке есть в достаточном количестве, но цена на него формируется, исходя из рыночной стоимости. Скорее всего, Россия откроет свой экспорт с сентября. В этом году у них прогнозируется урожай на достаточно хорошем уровне, поэтому, я думаю, что в июле-августе у нас цены еще будут высокими, а потом прогнозируем постепенное снижение и нормализацию на рынке сахара. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев Ранее глава МСХ рассказал, почему в Казахстане выросли цены на сахар, и сколько он должен стоить на самом деле. Читайте также Министры признали недочеты в работе после выговора Токаева за ажиотаж с сахаром Рост цен ощущается: Султанов и Карашукеев рассказали, как часто ходят за продуктами Каким будет урожай казахстанской пшеницы в 2022 году

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