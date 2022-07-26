Как искали сахар-сырец для Казахстана, рассказал Карашукеев

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК поделился примерами недавнего поиска импортного сахара-сырца для Казахстана у мировых трейдеров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, весь сахар в стране производится из сахара-сырца.

Кроме того, Карашукеев добавил, что пути доставки сейчас очень сложные, а мировой сахарный рынок поделен.

Мы начали связываться с крупными производителями – сахарными заводами, которые находятся в Бразилии, Индии. Они сказали, что сахар не продают, а весь их объем уже выкуплен крупными транснациональными компаниями. Далее нашли региональных поставщиков. Ербол Карашукеев

По словам министра, в конечном итоге удалось договориться о поставках сахара-сырца с пятью компаниями.