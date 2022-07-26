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Как искали сахар-сырец для Казахстана, рассказал Карашукеев

Казахстан сахар-сырец поставки трейдеры порты проблема Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК поделился примерами недавнего поиска импортного сахара-сырца для Казахстана у мировых трейдеров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, весь сахар в стране производится из сахара-сырца.

Кроме того, Карашукеев добавил, что пути доставки сейчас очень сложные, а мировой сахарный рынок поделен.

Мы начали связываться с крупными производителями – сахарными заводами, которые находятся в Бразилии, Индии. Они сказали, что сахар не продают, а весь их объем уже выкуплен крупными транснациональными компаниями. Далее нашли региональных поставщиков.Ербол Карашукеев

По словам министра, в конечном итоге удалось договориться о поставках сахара-сырца с пятью компаниями.

Но из 20 тыс. тонн нам сейчас смогли привезти только 5 тыс. тонн. Возникли проблемы по доставке. Но мы делаем все возможное. В первую очередь, загрузили сахарные заводы. Они резко увеличили объемы.Ербол Карашукеев

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