Как искали сахар-сырец для Казахстана, рассказал Карашукеев
Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК поделился примерами недавнего поиска импортного сахара-сырца для Казахстана у мировых трейдеров, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, весь сахар в стране производится из сахара-сырца.
Кроме того, Карашукеев добавил, что пути доставки сейчас очень сложные, а мировой сахарный рынок поделен.
Мы начали связываться с крупными производителями – сахарными заводами, которые находятся в Бразилии, Индии. Они сказали, что сахар не продают, а весь их объем уже выкуплен крупными транснациональными компаниями. Далее нашли региональных поставщиков.Ербол Карашукеев
По словам министра, в конечном итоге удалось договориться о поставках сахара-сырца с пятью компаниями.
Но из 20 тыс. тонн нам сейчас смогли привезти только 5 тыс. тонн. Возникли проблемы по доставке. Но мы делаем все возможное. В первую очередь, загрузили сахарные заводы. Они резко увеличили объемы.Ербол Карашукеев
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