Причины роста цен на молоко назвали в Казахстане

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказали о причинах роста цен на молоко в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Здесь самый главный вопрос – это объем производства. В соответствии с нашим нацпроектом мы планируем до конца 2025 года увеличить количество молочно-товарных ферм, основных производителей молока. Небольшое снижение, которое было в этом году, связано с тем, что из-за прошлогодней засухи часть молока закупалась у населения. В этом году запланировано строительство молочно-товарных ферм, и до конца 2025 года у нас есть четкое видение, программа, проект, который мы будем финансировать и увеличивать количество, объемы производства молока. Ербол Карашукеев Основная причина удорожания молока, по мнению министра, заключается в росте цен на расходные импортные материалы. Касательно роста цен – в основном это связано не со сферой производства молока, молочно-товарными фермами, а с изменением курса нашей валюты. Расходные материалы подорожали. Это объективная причина. Расходные материалы у нас не производятся. Ербол Карашукеев Комментируя этот же вопрос, министр торговли и интеграции считает, что на увеличение цен на молоко повлиял целый ряд факторов. Я подтверждаю. Здесь как раз есть элемент импорта инфляции, когда сами производители молочной продукции в таком объеме не наращивали стоимость, но тем не менее факторы роста есть. Это стоимость кормов, других сопутствующих, что входят в себестоимость продукции. Например, переработчики вынуждены были повысить стоимость на упаковочный материал, потому что в основном он импортировался из России. В самой России мы видим перебои сегодня, потому что ряд предприятий уходят с рынка РФ. Поэтому как соседняя Россия, так и мы, наши предприятия, вынуждены менять поставщиков. Это все приводит к повышению стоимости конечного продукта, когда идет речь об упакованном молоке. Но в различных сетях и от различных поставщиков рост стоимости мы сегодня видим от 9 и до 23% – это из-за основных факторов, которые мы назвали. Бахыт Султанов Читайте также Султанов: Весь мир сегодня разгребает проблемы с газом, нефтепродуктами и продовольствием Как искали сахар-сырец для Казахстана, рассказал Карашукеев Сколько на самом деле должен стоить сахар, объяснили в Минсельхозе

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