Султанов: Весь мир сегодня разгребает проблемы с газом, нефтепродуктами и продовольствием

На брифинге в СЦК заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировали вопрос запаса прочности на случай угрозы продбезопасности и наличия соответствующего мобилизационного плана, передает Zakon.kz.

По хлебу и по мясу мы полностью себя обеспечиваем. По хлебу у нас в Продкорпорации госрезерв зерна хранится, есть неснижаемый остаток зерна. На данный момент у нас больше 500 тысяч тонн в резервах хранится, поэтому голод нам не грозит. Запас прочности до нового урожая у нас всегда есть. Ербол Карашукеев

При этом он отметил, что из 19 социально-значимых продуктов питания Казахстан не закрывает свое производство полностью только по шести наименованиям.

Мука, макароны - полностью можем закрыть. Что касается мяса, мы полностью самодостаточны, от импорта не зависим. По овощной продукции мы круглый год практически все закрываем, у нас разрыв получается 1,5-2 месяца, это когда ранние овощи идут в начале весны - начало летнего сезона. Для увеличения объемов мощности хранения - для этого есть система субсидирования, увеличили объем инвестиционного субсидирования на овощехранилищах. Ербол Карашукеев

По его мнению, в плане продуктовой, продбезопасности, в стране стабильная ситуация.

Другой вопрос, конечно же, это что предпринимается: в начале этого года была Дорожная карта по обеспечению продбезопасности, где мы учли также и возможные риски с закрытием и усложнением логистических цепочек рынков. Здесь по основным продуктам питания, без которых люди не могут обойтись, к счастью, Казахстан закрывает себя. Что касается сельхозтоваров, сельхозпроизводства, то мы дальше будем развивать и улучшать эту ситуацию. Планы конкретные есть. Ербол Карашукеев

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов ответил, что определенные меры по обеспечению продовольствия на случай непредвиденных ситуаций имеются.

Я так понимаю, речь о мобилизационном плане, когда перекрываются границы, или конкретный пример, когда РФ запретила вывоз сахара, зерна. Здесь мы в ручном режиме так и работаем - после февральских событий и изменения логистики привели к тому, что мы в ручном режиме создавали оперативный штаб при правительстве, где активно работали предприниматели. Мы отрабатывали конкретные сигналы, где застряли грузы на границе, где в портах происходила перезагрузка мощностей портовых, и это приводило к коллапсу в целом во всем мире, и ряд грузов. Вы тоже знаете, конкретные примеры, которые в связи с пандемическими ограничениями раньше проходили напрямую из Китая, а сейчас вынуждены были завозить через Транскаспийский маршрут. Бахыт Султанов

Он добавил, что в конечном итоге все это повлияло и на цену, и на импорт инфляции.