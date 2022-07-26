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Казахстанские тяжелоатлеты завершили азиатское первенство серебряной медалью

Тяжелая атлетика Финиш ЧА Фото: Instagram/wf_rk
В последний день чемпионата Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте на помост вышли девушки свыше 87 килограммов. Представительница Казахстана Айсамал Сансызбаева в этих состязаниях поднялась на вторую ступень пьедестала почета, сообщает Zakon.kz.

Бронзовый призер мирового первенства 2022 года Айсамал Сансызбаева сумела завоевать малые серебряные медали в двух упражнениях, в рывке и толчке. В итоге это позволило ей занять второе место по сумме двоеборья.

Если подвести итоги чемпионата Азии, то в командном зачете казахстанские тяжелоатлеты до 17 лет (юноши и девушки) суммарно по медалям заняли третье место. Спортсмены до 20 лет (юниоры и юниорки) разместились на 11-й позиции.

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