Педагоги Акмолинской области станут больше зарабатывать

В рамках реализации комплексного плана программы повышения доходов населения до 2025 года в сфере образования Акмолинской области принимается ряд мер.

По данным управления образования региона, в Казахстане за последние годы повысился авторитет педагогических кадров.

Повышение зарплаты учителя поможет восполнить дефицит специалистов в сфере образования. Как известно, за предыдущие три года правительство Казахстана систематически повышало заработную плату педагогам: на 25% с января 2020-2021 годов и на 25% с начала 2022 года.

Увеличены доплаты за квалификационную категорию педагога, педагога-модератора, педагога-эксперта, педагога-исследователя, педагога-мастера с 30 до 50%.

Кроме того, увеличена плата за проверку тетрадей и классное руководство, степень магистра. Появилась новая категория доплат за наставничество. Такая заработная плата педагогов сопоставима со среднемесячной заработной платой по стране, которая на конец 2021 года составила 249 349 тенге. Замруководителя Управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов

По информации спикера, в исключительных случаях могут начисляться и дополнительные выплаты за другие виды педагогической работы:

при работе с детьми с особыми потребностями;

при необходимости обучения на дому;

в сельской местности или в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой учителям выплачиваются дополнительные средства.

Таким образом, с 2020 года заработная плата педагогов выросла в три раза. Разработана специальная программа по привлечению педагогов в регионы с дефицитом кадров.

Также в соответствии с решением Акмолинского областного маслихата для стимулирования работы педагогов в сельских населенных пунктах области будет оказана социальная поддержка учителям в части оплаты коммунальных услуг, приобретения топлива. Валерий Гамазов

Стоит отметить, что в области организована и активно реализуется работа по реализации основных направлений плана.