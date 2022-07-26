Законопроект о противодействии торговле людьми разработают в Казахстане в 2023 году

И.о. начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов на брифинге в СЦК рассказал, что делается для решения проблемы торговли людьми в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Одним из основных направлений на сегодня является разработка проекта закона о противодействии торговле людьми в РК. Отдельного закона в Казахстане нет. Срок разработки концепции — сентябрь 2022 года, а проекта закона — апрель 2023 года. Планируется проект консультативного документа и концепции в августе разместить на портале «Открытые НПА». И.о. начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов

Межведомственной группой, по его словам, изучается модельный закон ООН, СНГ, законодательство зарубежных стран, рекомендации международных организаций, а также проводится исследование и анализ опыта национальных экспертов и правоприменительной практики.

Проект закона направлен на создание правовых и организационных основ госполитики в сфере противодействия торговле людьми, приведение в соответствии с международными стандартами некоторых определений, определение уполномоченных органов, закрепление компетенций госорганов и организаций, являющихся субъектами противодействия, урегулирование вопросов межведомственной координации и взаимодействия. А также обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших, оказание помощи иностранным жертвам торговли людьми и выполнение международных обязательств Казахстана. Канат Нурмагамбетов

Спикер полагает, что принятие проекта закона позволит повысить эффективность принимаемых мер, усовершенствует национальное законодательство, активизирует международное сотрудничество и улучшит правоприменительную практику в области противодействия торговле людьми.