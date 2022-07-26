Айжан Байзакова на своем Gelandewagen попала в ДТП в Алматы – комментарий полиции

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие – в ее Gelandewagen врезался Volkswagen. По словам блогера, водителю немецкого авто стало плохо за рулем, передает Zakon.kz.

Об аварии блогер рассказала в Instagram-Stories.

Мы остановились помочь человеку, ему было плохо с сердцем. В итоге он нажал на газ, потому что ему было плохо, и снес нашу машину, – рассказала Айжан Байзакова на видео.

По словам блогера, водитель Volkswagen ехал зигзагами.

Решили остановиться, в эту же секунду я позвонила в скорую... Мы включили аварийки и выбежали из машины, чтобы остановить его машину. Я сразу попыталась вспомнить, какую помощь надо оказывать. Ну а потом он уже нажал на газ и чуть не наехал на нас, без сознания. Быстро приехала скорая... Все живы. Айжан Байзакова

Она обратилась к своим подписчикам с призывом не выезжать в такую жару, если имеются проблемы со здоровьем.

Главное – все живы, здоровы. Многие жалеют мою машину и пишут: «Зачем вообще остановилась?» Но так должно было быть, значит. Если бы я проехала мимо, я бы всю жизнь спать не могла. Айжан Байзакова

Также блогер объяснила, почему сняла инцидент на видео и закинула в соцсеть.

Потому что мимо проезжающие многие с ехидством снимали, думая: «А эти блогеры на геликах гоняют», как всегда, не разобравшись в ситуации. Айжан Байзакова

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где сообщили, что ДТП произошло около 15:00 на пр. аль-Фараби.

Предварительно, автомашина марки Volkswagen под управлением гражданина Н. (1965 г.р.) двигалась по пр. аль-Фараби в восточном направлении и, не доезжая до ул. Козыбаева, совершила наезд на разделительное ограждение. Увидев произошедшее, помочь откликнулись водители автомашин марок Mercedes Gelandewagen и Tesla. В это время мужчина на Volkswagen был без сознания. Придя в себя, он машинально нажал на педаль газа и совершил столкновение с обеими автомашинами. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что водитель Volkswagen доставлен в медицинское учреждение.