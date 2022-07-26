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Двухлетний малыш в Мангистауской области застрял ногой в батарее

помощь спасателей Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
Инцидент произошел в селе Баскудык. Мать мальчика обратилась к спасателям, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, когда спасатели добрались до указанного адреса, выяснилось, что мальчик случайно засунул ногу между отопительной трубой и полом, а потом застрял.

Спасатели без использования спецоборудования освободили ребенка. Помощь врачей ему не понадобилась.

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