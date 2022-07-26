Цена нефти выросла почти на 2%

По данным специалистов, мировые цены на нефть ускорили рост почти до 2% на перспективах увеличения спроса на нее, передает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, по состоянию на 17:56 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,87%, до 102,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 98,5 доллара, сообщает Прайм.

Опасения по поводу поставок российского газа в Европу оказывают побочное влияние на цены на нефть, поскольку потенциальное сокращение поставок газа в Европу, вероятно, приведет к увеличению спроса на нефть и другие сопутствующие виды топлива, такие как дизельное топливо, – рассказал Market Watch старший аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста.

Ранее компания «Газпром» заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая», вследствие чего поставки по газопроводу «Северный поток» с 27 июля будут охватывать не более 33 млн кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности.

После этого ближайшие, августовские биржевые фьючерсы на газ в Европе перешли к значительному росту, а к закрытию торгов в понедельник они подскочили в цене на 12%, и расчетная цена контракта на поставку газа на лондонской бирже ICE составила 1862,7 доллара за тысячу кубометров. А к 11:48 эти котировки превысили 2 тыс. долларов – впервые с начала марта.