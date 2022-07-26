Ребенок попал в больницу после нападения собаки в Павлодарской области
Фото: pixabay
Собака покусала 13-летнего подростка в селе Жетекши, передает Zakon.kz.
Местные жители рассказали полиции, что пес был без намордника и поводка, сообщает Pavlodarnews.
Несовершеннолетнего доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранители установили владелицу собаки. Ей оказалась 36-летняя сельчанка. Ее привлекли к ответственности по ст. 407-2 КоАП РК, – уточнили в областном департаменте полиции.
Ранее стало известно о другом подобном случае. В Павлодаре от зубов собственного питомца пострадал ребенок, его доставили в больницу.
В полиции обратились к гражданам, напомнив, что кошек и собак нельзя выгуливать во дворах, на детских площадках, в школьных дворах, на территории медицинских учреждений, стадионах, в парках или скверах. Кроме того, владельцы должны прибирать за своими питомцами, а также не забывать о поводках и намордниках для животных в общественных местах.
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