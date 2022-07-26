Ребенок попал в больницу после нападения собаки в Павлодарской области

Местные жители рассказали полиции, что пес был без намордника и поводка, сообщает Pavlodarnews.

Ранее стало известно о другом подобном случае. В Павлодаре от зубов собственного питомца пострадал ребенок, его доставили в больницу.

В полиции обратились к гражданам, напомнив, что кошек и собак нельзя выгуливать во дворах, на детских площадках, в школьных дворах, на территории медицинских учреждений, стадионах, в парках или скверах. Кроме того, владельцы должны прибирать за своими питомцами, а также не забывать о поводках и намордниках для животных в общественных местах.