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Кран упал при демонтаже на стройке в Алматы, погиб рабочий

авто Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла в 17:42 в микрорайоне Жетысу-3. Известно, что погиб слесарь строительного объекта 1989 года рождения, второй рабочий ранен, передает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте промышленной безопасности, на месте задействованы все силы.

Полиция выясняет состояние башенного крана, когда и кем было выдано разрешение на работу.

К расследованию приступила следственно-оперативная группа. Будут проведены соответствующие экспертизы.

Между тем, как сообщает паблик kris_p_press в Instagram, кран несколько месяцев назад почти касался окон и балконов. Тогда, после жалоб местных жителей, стройка была приостановлена.

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