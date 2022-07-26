Кран упал при демонтаже на стройке в Алматы, погиб рабочий

Трагедия произошла в 17:42 в микрорайоне Жетысу-3. Известно, что погиб слесарь строительного объекта 1989 года рождения, второй рабочий ранен, передает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте промышленной безопасности, на месте задействованы все силы.

Полиция выясняет состояние башенного крана, когда и кем было выдано разрешение на работу.

К расследованию приступила следственно-оперативная группа. Будут проведены соответствующие экспертизы.

Между тем, как сообщает паблик kris_p_press в Instagram, кран несколько месяцев назад почти касался окон и балконов. Тогда, после жалоб местных жителей, стройка была приостановлена.