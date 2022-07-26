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Законодательство РК

Водителя-пенсионера забили до смерти у дороги в Мангистауской области

авто Фото: Zakon.kz
По предварительной версии, между двумя водителями произошел конфликт по поводу того, кто и кому должен уступить дорогу. Подозреваемый вышел из машины и избил 67-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 22 июля около 20:00 в поселке Жана Даулет. Тело пенсионера с телесными повреждениями было найдено возле проезжей части.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.99 УК РК «Убийство».

Сотрудниками полиции задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 67-летнего жителя поселка Жана Даулет. С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.Пресс-служба ДП Мангистауской области

Расследование продолжается.

Представители правоохранительных органов призывают водителей не поддаваться эмоциям в подобных ситуациях, возникающих на дороге, помнить о тех, кто ждет вас дома.

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Елена Беляева
Мангистауская область
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