Падеж скота в Улытауской области: спецотряд ветеринаров прибыл в село

Количество погибших коров достигло уже 70. Мибулакский сельский округ экстренно закрыли на карантин, анализы выявили сразу два инфекционных заболевания, сообщает Zakon.kz.

Жители Мибулакского сельского округа последние дни по очереди дежурят в сараях. Они пытаются спасти каждую заболевшую буренку, сообщает КТК.

По словам фермеров, первые симптомы появились в конце июня. Сначала у коров пропадает аппетит, начинается диарея, затем исчезает молоко. Спустя пару дней животное умирает.

Анализы показали ринотрахеит, а позже еще и тейлериоз. Однако жители исследованиям верят неохотно.

По симптомам эти болезни протекают совсем по-другому. Тогда бы у коров была кровь жидкая и желтая. А мы видели, что у них обычная, красного цвета. Если бы животных клещи заразили, то болезнь была бы и в других аулах, а не только у нас. фермер Жеделбай Жанмайлов

За месяц в четырех фермерских хозяйствах потеряли 70 коров. Согласно правилам, никакой компенсации с такими диагнозами владельцам не дают.

Сам населенный пункт закрыли на карантин, чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы и продажи мясной продукции. Препараты двух видов, что прописали ветеринары, пока не дали нужного эффекта, но уже серьезно ударили по карманам сельчан.

Те лекарства, которые нам прописали, мы сразу же купили. Один флакон первого препарата стоит 12 тысяч, второго – 16 тысяч. За месяц мы потратили уже 400 тысяч. И никакого результата. Сейчас лето, такая жара, скотина и так ослабла, и еще эта непонятная болезнь. Клара Ахметова

Чиновники, в отличие от жителей, сохраняют спокойствие. И обвиняют в несвоевременной реакции самих фермеров.

Владельцы крестьянских хозяйств как будто намеренно распространяли по округе эту болезнь. О падеже они сообщили лишь спустя 18 дней. После этого 11 июля сделали вакцину и взяли под контроль ветеринаров. и. о. руководителя территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора Улытауской области Толеген Рысбеков

Однако жители заявляют, что начали бить тревогу в день, когда умерло первое животное.

В закрытый на карантин район прибыл республиканский противоэпизоотический отряд. Ветеринары начали ликвидировать туши и взяли анализы уже в третий раз. Лечением, с которым не справились местные ветеринары, займутся теперь столичные специалисты.