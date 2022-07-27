Стали известны детали гибели «черного» старателя в руднике Бестобе

Шахта не работает уже год, отключены вентиляция и другие инженерные сети, нижние горизонты были затоплены грунтовыми водами, сообщает Zakon.kz.

Во время незаконной добычи золота на руднике Бестобе использовалось взрывное устройство. Взрыв вызвал мощный обвал на глубине 610 метров, сообщает КТК.

Шахты на руднике Бестобе не работают по независящим от компании причинам уже больше года. Соответственно, нижние горизонты за это время были подвергнуты естественному затоплению грунтовыми водами. Но при этом нелегальные старатели продолжают незаконным образом проникать в шахты через вырытые в земле пролазы, так называемые дудки. Со своей стороны компания неоднократно предупреждала об опасной добыче. Гендиректор ТОО «Казахалтын» Рустем Каракесов

Всего в забое шахты «Западная» обнаружили троих мужчин, никто из них никогда там не работал. Они часто занимались незаконной добычей золотосодержащей руды, за что их ранее привлекали к административной ответственности.

Новость по теме Тело еще одного черного старателя нашли в золотодобывающей шахте рудника Бестобе

На этот раз один из группы использовал взрывное устройство, хлопок вызвал обвал – двое оказались заживо погребены. Один погиб на месте, второй получил травмы. Третий мужчина в это время отвечал за приготовление еды. Услышав взрыв, он прибежал на место и смог вытащить только одного выжившего.

В отношении третьего составлен административный протокол по статье 506 кодекса – это незаконное проникновение на охраняемые объекты. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Стоит отметить, что в этом году полицейскими к административной ответственности по статье 506 уже привлечено более 500 человек. Официальный представитель ДП Акмолинской области Асель Абдрахманова

К слову, только на прошлой неделе на руднике Бестобе обнаружили тело еще одного «черного» старателя.