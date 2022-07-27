Алматинцы пожаловались на «черных» риелторов

В Алматы орудует группа «черных» риелторов. Одни и те же лица через мошеннические схемы присваивают себе наследственные квартиры. На уловку уже попались несколько алматинцев, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Фирстова рассказала, что после смерти ее свекра внезапно объявился неизвестный наследник и через якобы подставного нотариуса оформил квартиру, которую покойный завещал своей внучке Ольге, дочери Татьяны, сообщает телеканал «‎Алматы».

Завещание существует, но, во-первых, дед сам не подписывал, оно подписано какими-то посторонними лицами, какими-то представителями. Оно нигде не зарегистрировано, ни в каких журналах. Татьяна Фирстова

Документы они подделали, а лженаследник не тот, за кого себя выдает, возмутилась Татьяна. Женщина уверяет: у нее на руках есть настоящее завещание, составленное покойным еще в 2000 году.

По словам Татьяны, квартиру фиктивный наследник уже перепродал через пять дней после вступления в законные права.

Это подтверждают и бумаги, предоставленные юристом. Всего за 8-9 месяцев квартиру перепродали три раза. Татьяна Фирстова считает это подозрительным.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. В полиции факт подтвердили и завели уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». ‎

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 385 части 1 УК РК. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности, а также установление обстоятельств данного дела. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек

К слову, аналогичных фактов немало. С подобными жалобами люди не раз обращались и к юристу Айгерим Тохмулдиновой. По ее словам, почерк у злоумышленников один и тот же.

Я считаю, что это действительно одно и то же ОПГ, поскольку ко мне обратилась не только Фирстова, но и еще одна женщина. По данному делу фигурируют одни и те же фамилии. Лица, на которых оформлялась квартира, нотариус один и тот же и другие фигуранты дела, чьи фамилии я не могу назвать. Айгерим Тохмулдинова

Выяснить, сколько именно людей пострадало от рук «черных» риелторов, пока не удалось. Специалисты призывают быть бдительными и тщательно изучать договор, прежде чем его подписывать.