В Карагандинской области раскрыли группу "черных риелторов"

14 квартир успели переоформить "черные риелторы" в Карагандинской области до того, как полицейскими была пресечена их преступная деятельность, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, преступники, среди которых были юристы, адвокаты и нотариус, незаконно переоформляли квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

"13 мая в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере" Представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Как выяснилось, один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.





Ранее, в декабре прошлого года, мы писали о том, как квартиры умерших и переехавших стоимостью более 300 млн тенге присвоили в Таразе.