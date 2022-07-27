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Насколько казахстанцы довольны своим финансовым положением

казахстанцы, кошелек Фото: pixabay
В Казахстане провели исследование качества жизни населения. Доля респондентов, ответивших, что полностью удовлетворены своим финансовым положением, сокращается второй год подряд. В 2022 году показатель составил 32,1% против 40,2% годом ранее, передает Zakon.kz.

Доля тех, кто частично удовлетворен своим финансовым положением, за год выросла с 56,3% до 64%. Доля респондентов, которые не удовлетворены своим финансовым положением, за год не изменилась (0,6%), а затруднились ответить 3,3% опрошенных, сообщает Ranking.kz.

Доля респондентов, которые полностью удовлетворены экономическим положением семьи, за год также сократилась — с 44,1% до 34,7%, а доля частично удовлетворенных выросла с 52,8% до 63%. Доля респондентов, не удовлетворенных экономическим положением семьи, за год уменьшилась с 1,1% до 0,5%, еще 1,8% затруднились ответить.

В разрезе местности доля респондентов, полностью удовлетворенных своим финансовым положением, на селе выше, чем в городах: 34,8% против 30,6%. Доля неудовлетворенных выше в городах: 0,7% против 0,4% в сельской местности.

Среди мужчин доля полностью удовлетворенных своим финансовым положением выше, чем среди женщин: 35,9% против 29,5%. В то же время доля тех, кто не удовлетворен, среди мужчин и женщин одинакова: 0,6%.

В разрезе статуса занятости наибольшая доля респондентов, удовлетворенных своим финансовым положением, наблюдалась среди самостоятельно занятых: 35,7%. Следом с незначительной разницей идут работающие по найму: 33,3%. Среди безработных показатель ожидаемо ощутимо ниже: 28,3%.

Доля тех, кто не удовлетворен своим финансовым положением, составила 2% среди безработных, 0,4% среди работающих по найму и 0,3% среди самостоятельно занятых, – говорится в исследовании.

При этом если среди самостоятельно занятых доля респондентов, которые затруднились ответить либо сочли, что вопрос к их ситуации неприменим, составила лишь 0,2%, а среди работающих по найму – 0,7%, то среди безработных показатель предсказуемо достиг сразу 10%.

Средний доход у людей

Доля респондентов, оценивших свой уровень материального обеспечения как средний, достигла в текущем году сразу 80%, притом, что годом ранее показатель составлял 65,6%. В свою очередь доля тех, кто оценил свою материальную обеспеченность ниже среднего уровня, значительно сократилась: с 11,6% до 2,3%. Низкий уровень обеспеченности отметили 0,3%, против 0,4% год назад.

Следует заметить, что доля респондентов, оценивших свою материальную состоятельность несколько выше среднего уровня, также заметно сократилась (с 17% до 13,9%), как и доля тех, кто оценили себя как относительно состоятельных (с 4,6% до 3,1%) или обладающих высоким уровнем обеспеченности (с 0,8% до 0,4%).

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