Когда в «Казахтелекоме» задействуют полиграф при назначении руководителей

Служба комплаенс АО «Казахтелеком» из 11 кандидатов на высокие должности, проходивших согласование, «забраковала» двоих, один из которых не прошел проверку на полиграфе, рассказал в интервью Zakon.kz руководитель антикоррупционной структуры крупнейшего телеком-оператора Тлек Исаков.

Комплаенс-подразделение, созданное в компании в 2018 году для противодействия коррупции, выстраивает свою работу на основе корпоративного стандарта АО «Самрук-Казына» путем разработки мероприятий по предупреждению нарушений антикоррупционного законодательства и внутренних документов «Казахтелекома». В текущем году после разработки по поручению главы государства Дорожной карты по реформированию и оптимизации деятельности всех компаний фонда национального благосостояния антикоррупционная структура «Казахтелекома» получила новые полномочия – теперь назначения новых управленцев в компании согласовываются со Службой комплаенс, которая уже отменила назначения на руководящие должности нескольких из них.

В рамках исполнения поручений президента по реформированию и оптимизации «Самрук-Казына» пересмотрены правила по найму топ-менеджеров, для которых введены дополнительные ограничения по запрету командных перемещений и наличию конфликта интересов. Тлек Исаков

Кроме того, по его словам, фонд наделен правом проверки на полиграфе руководителей, ответственных за закупочные процессы, внесены дополнения по усилению ответственности первых руководителей компаний за совершение коррупционных правонарушений подчиненными. Также расширены полномочия службы в части рассмотрения вопросов, принимаемых на уровне правления и совета директоров.

– Ваша служба уже задействовала эти свои новые возможности?

– Да, нами были выявлены два факта конфликта интересов у кандидатов, претендовавших на позиции в топ-менеджменте, практически на завершающей стадии приема на работу, и, опираясь на наши рекомендации, HR отклонил их кандидатуры. Кроме того, мы участвовали в проверке 11-ти кандидатов, претендовавших на руководящие должности в «Казахтелекоме», и двум из них даны отрицательные заключения. Но это не наше ноу-хау, такая практика внедрена в этом году фондом «Самрук-Казына» во всех портфельных компаниях. Наше заключение носит рекомендательный характер и учитывается при назначении, однако факты, вскрытые в ходе нашей проверки, могут иметь решающее значение при принятии решения по кандидату.

– Можете «поставить крест» на карьере?

– Не на карьере, а на назначении на конкретную должность. К примеру, одно из наших отрицательных заключений основывалось на наличии у кандидата судимости. Психофизиологическая проверка на полиграфе также выявила ряд рисков, а человек претендовал на достаточно высокую и материально ответственную должность. Разумеется, нами было дано отрицательное заключение, которое было полностью поддержано руководством компании после ознакомления с нашей аргументацией.

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По второму кандидату выявились многочисленные факты хищения и мошенничества на предыдущем месте работы, по которым был возбужден ряд уголовных дел, и, естественно, мы высказались категорически против найма данного кандидата.

– Как часто применяется полиграф в «Казахтелекоме»?

– Начиная с этого года уже четыре кандидата на руководящие должности прошли проверку на полиграфе. Как я уже сказал выше, «детектор лжи» не прошел лишь один из них, отрицательное заключение по второму мы дали без полиграфа.

– Основная задача вашей службы – выявить как можно больше таких несоответствий?

– Я бы сказал, что это – попутная задача. Основная – это изменение культуры в «Казахтелекоме»: мы стремимся заложить фундамент открытости и честности наших работников, обеспечить прозрачность процессов принятия решений в компании, предотвратить конфликт интересов и исключить другие комплаенс-риски. Только в этом году мы уже провели 39 мероприятий по обучению и выработке нетерпимости к коррупции, регулярно проводим анализ коррупционных рисков, проверку бизнес-процессов в компании.

В качестве конкретного примера такой работы с сотрудниками могу привести следующее: законодательство предусматривает недопустимость совместной работы близких родственников в непосредственном подчинении. Мы провели опрос среди работников компании на тему внедрения запрета подчиненности между племянниками или племянницами и дядями или тетями. В итоге 80% опрошенных работников поддержали данную инициативу, и в этой связи мы планируем внести изменения в наши внутренние документы.

Правда, тут важно не перегнуть палку: у нас есть районные подразделения, обслуживающие населенные пункты с населением менее тысячи человек. И вот если там в прямом подчинении работают, скажем, муж и жена, то это не оттого, что они там решили выстроить семейно-клановую вертикаль, а потому, что других претендентов на их места с должным уровнем компетенции в этих населенных пунктах просто нет.

Вообще, жалобы на «родственную подчиненность» поступают довольно часто, но подтверждаются, конечно, не все из них, так как не все родственники, работающие вместе, являются близкими, и не все работают в непосредственном подчинении друг у друга. Не стоит забывать, что у нас в компании много трудовых династий, и если дети идут по стопам родителей, приходя в «Казахтелеком», то ничего плохого в этом нет. Важно, чтобы эти дети сами добивались результата, сами строили карьеру – вот на что мы обращаем внимание.

– Давайте поговорим о закупках: их результаты – это одна из основных претензий малого и среднего бизнеса к любой национальной компании. У вас как обстоят с этим дела?

– Да, некоторые жалобы подтверждаются: в этом году из семи жалоб по нарушениям закупок один факт подтвердился, материалы по нему переданы в правоохранительные органы. Отмечу, что у нашей службы есть «горячая линия», на которую любой работник, абонент или поставщик может написать или позвонить и сообщить о нарушениях либо подозрениях, дать свои предложения.

Для большей открытости я также распространил свой личный мобильный телефон и получаю обращения на мессенджеры. Только в этом году уже рассмотрено 82 обращения, из которых 22 подтвердились. За выявленные нарушения нами инициированы дисциплинарные наказания 18 работников, один работник понижен в должности.

Кроме того, мы сами, по своей инициативе провели за полгода 292 проверки потенциальных поставщиков, в ходе которых выявлены лица, аффилированные с нашей компанией.

Отмечу, что для снижения коррупционных рисков в сфере закупок по нашей инициативе в компании внедрен Кодекс поставщика, в котором, помимо требований антикоррупционного законодательства, установлены обязательства поставщика по раскрытию информации обо всей цепочке связанных с ним лиц и конечных акционеров. Так что сокрытие такой информации является основанием для расторжения отношений или для отказа в услугах того или иного поставщика.

– Но некоторые жалобы могут быть попыткой сведения счетов со стороны конкурентов, и могут пострадать добросовестные поставщики…

– Да, мы понимаем, что отдельные лица злоупотребляют горячей линией. Но так как мы не можем игнорировать поступившее обращение, мы все равно проводим проверку. И, если нарушения не выявляются, то проверка просто закрывается. По каждой жалобе проводится объективная проверка, и, если выясняется, что обстоятельства, изложенные в обращении, являются необоснованными, она завершается без продолжения и каких-либо последствий для объекта жалобы.

Кроме того, отмечу, что руководство компании регулярно проводит встречи с бизнес-сообществом, где предприниматели сами подсказывают, как улучшить наши бизнес-процессы. Думаю, это поможет существенно снизить количество нареканий со стороны предпринимателей.

– Мы слышали, что «Казахтелеком» намерен внедрить у себя нормы, разработанные Международной федерацией инженеров-консультантов FIDIC. Что это за нормы?

– FIDIC — это Международная федерация инженеров-консультантов, созданная еще в 1913 году. Контракты FIDIC представляют собой стандартные формы контрактов на выполнение тех или иных строительных работ. Проще говоря, это своего рода технический контролер, который принимает важные технические решения, контролирует процессы оплаты, качества и порядок выполнения работ.

Нормы FIDIC в Казахстане уже успешно применяются и, как показывает опыт, являются весьма эффективным инструментом взаимодействия сторон строительного проекта.

Яркие примеры успешного применения контрактов FIDIC демонстрируют такие проекты, как «Платные дороги в Казахстане», «Abu Dhabi Plaza Астана», морской порт в Актау. Я уверен, что число компаний, применяющих такие нормы, в стране будет только расти. И, по моему мнению, в результате внедрения схожих с FIDIC норм в бизнес-процессы «Казахтелекома» мы получим четкую и прозрачную схему взаимодействия, осуществления работ, закупок и распределения рисков в компании.