Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки

Об очередных уловках автомобилистов при ввозе автомобилей рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Так, в последнее время участились случаи временного ввоза автомобилей для личного пользования иностранными гражданами, пребывающими в Казахстане. В основном это граждане Грузии и Азербайджана. После чего транспортное средство передается «во владение» казахстанцам.

Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем (третьи страны – это страны, не входящие в состав ЕАЭС). Комитет госдоходов МФ РК

В связи с чем КГД предупреждает казахстанцев, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. Что дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу. Комитет госдоходов

По окончании срока временного ввоза, а это один год, автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при невывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству ЕАЭС.

Как отмечается, Комитет организовал рейдовые мероприятия совместно с Департаментами полиции и в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.

На сегодняшний день на склады временного хранения уже помещены 116 таких автомобилей.

Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходило ли таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане можно в органах государственных доходов.

Для этого нужно обратиться в КГД (87172 71 77 24) или в Департамент государственных доходов по месту жительства, а также позвонив в Контакт-центр КГД МФ РК.