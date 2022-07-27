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Организаторам игорного бизнеса назначили крупные штрафы в Кызылорде

АФМ Фото: pixabay
Дело о незаконной деятельности игорных контор расследовано в Департаменте АФМ по Кызылординской области. Был вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса. Им назначен штраф: одному – 200 МРП (636 000 тенге), второму — 1000 МРП (3 180 000 тенге), передает Zakon.kz.

Гражданин Цой О.Н. организовал деятельность игорного заведения. Он проводил азартные игры вне мест, установленных законодательством. Цой от имени букмекерской конторы арендовал помещение. Приобрел 9 компьютеров и подключил их к интернету.

Согласно заключению экспертизы, посредством установленных программ дается возможность получить запуск сайтов онлайн игр. Также он нанимал троих лиц в качестве обслуживающего персонала. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Второй подсудимый К. Наурызбаев арендовал квартиру. Мужчина поставил специальное игровое оборудование «электронная рулетка». Нанимал четырех человек кассирами и охранниками.

Обоим подсудимым установлен месячный срок для уплаты штрафа. В случае уклонения возмещение будет производиться в принудительном порядке.

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Ирина Лукичева
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