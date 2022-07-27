В Кызылординской области стабильно развивается сельхозотрасль

На сегодняшний день сельское хозяйство региона динамично развивается. Особенно активный рост отмечен по сбору урожая, животноводству, экспорту и инвестиционным проектам.

Глава региона Нурлыбек Налибаев на сессии областного маслихата акцентировал внимание на том, что «в настоящее время в целях стабилизации цен на продукты питания необходимо по мере возможностей в каждом сельском населенном пункте выделить свободные земельные участки для выращивания овощей и бахчевых культур».

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Всего в этом году в области посеяно 188,6 тыс. га сельхозкультур. Из них основной культуры области – риса – 78,6 тыс. га.

В этом году в рамках диверсификации растениеводства дополнительные посевные площади соевых культур достигли 189 га, сахарного сорго – 358 га.

Кроме того, с применением водосберегающих технологий всего будет засеяно 607 гектаров сельскохозяйственных культур.

На сегодняшний день начаты уборочные работы. Убрано по области с 5593 га озимой пшеницы 9306 тонн, 5813 га яровой пшеницы – 3289 тонн, 375 га ячменя – 145 тонн. Уборка зерновых культур продолжается.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

В отрасли животноводства сложилась положительная динамика, стабильно растет поголовье скота, увеличивается объем произведенной продукции.

На 1 июля 2022 года зарегистрировано 420,3 тыс. голов КРС, 895,7 тыс. овец и коз, 210,9 тыс. лошадей, 61,6 тыс. верблюдов и 128,0 тыс. голов птицы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС увеличилось на 8,6%, овец и коз – на 5,7%, лошадей – на 17,1%, верблюдов –на 7,1%, птицы – на 2,7%.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

За отчетный период произведено 17,7 тыс. тонн мяса, 41,6 тыс. тонн молока и 3,3 млн штук яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство мяса увеличилось на 1,8%, молока – на 1,7%, яиц – на 3,1%.

В целом на 1 июня 2022 года из области экспортировано 39,8 тыс. тонн сельхозпродукции на общую сумму 19,8 млн долларов (рис, рыбная продукция, отходы пшеницы, камыш), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 125,9%. Продукция экспортировалась в 20 стран мира.

В целом в этом году на развитие сферы земледелия выделено 4,3 млрд тенге, на субсидирование животноводства – 4 млрд тенге. Теперь наряду с производством животноводческой продукции будет придаваться значение ее глубокой переработке.

Вместе с тем в текущем году планируется реализация 14 инвестиционных проектов на сумму 10,3 млрд тенге. В результате в этой сфере будет создано 271 новое рабочее место.