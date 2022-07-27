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Девушка на самокате разбилась насмерть, влетев в открытую дверь машины в Алматы

Самокатчица разбилась насмерть, влетев в открытую дверь машины в в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 27-летняя девушка на самокате, ехавшая по проезжей части, врезалась в открытую дверь припаркованного автомобиля и скончалась от полученных травм, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, ДТП произошло на улице Маркова в 8:05. Водитель автомашины Nissan Patrol открыла дверь и в нее врезалась девушка на самокате.

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу, где через несколько часов от полученных травм скончалась.

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