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Ограничение скорости, наличие прав – утверждены правила для электросамокатов

самокаты, правила Фото: Zakon.kz
В Казахстане приняли правила использования электросамокатов. Теперь для езды на самокатах, разгоняющихся более 50 км/ч, необходимы водительские права, сообщает Zakon.kz.

По информации kolesa.kz, в новом стандарте СТ РК 3769-2022 указывается, что к электросамокатам относятся «электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя(ей), не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч».

Самокаты, разгоняющиеся выше обозначенной скорости, согласно новому стандарту, подчиняются уже техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и относятся к категории L. Причем для управления самокатами, что разгоняются быстрее 50 км/ч, нужны водительские права категории А1, как на мопед.

Технические требования к электросамокатам и условия эксплуатации:

  • оснащаются электродвигателем(и), батареей напряжением не более 100 В постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 В переменного тока;

  • должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения (фара спереди и фонарь сзади), сигнал, тормозную систему, органы управления;

  • ограничены максимальной скоростью не более 25 км/ч. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме — не более 6 км/ч.

Не допускается осуществлять модификацию каких-либо узлов электросамоката с целью увеличения максимальной скорости либо снятия установленного ограничения максимальной скорости.

Также определены правила движения на электросамокатах:

  • максимальный вес водителя, максимальный и, если применимо, минимальный рост водителя, а также максимальный и/или минимальный возраст водителя должны указываться в сопроводительной документации;

  • не должны перевозить дополнительных пассажиров, буксировать другие транспортные средства (в том числе электросамокаты, прицепы, полуприцепы) возить грузы;

  • передвижение осуществляется водителем только в положении стоя.

Так как у производителей есть разные конструкции электросамокатов и типы привода, в стандарте их поделили на два вида.

  1. Двухосный с одним колесом на оси (двухколесный электрический самокат). Привод на переднее/заднее колесо или на оба.

  2. Двухосный с одним колесом на одной из осей и двумя колесами на второй оси (трехколесный электрический самокат). Привод на переднее колесо/заднюю ось или на обе оси.

Документ вступил в силу 1 июля 2022 года.

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