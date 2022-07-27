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Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов

Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас с женой – актрисой Жулдыз Абдукаримовой – сняли совместный видеоролик, который рассмешил фанатов и поклонников пары, передает Zakon.kz.

Забавное видео с супругой Нуртас опубликовал на своей странице в Instagram.

Это паранойя, – подписал видео певец, сопроводив запись смайликом.

Фанатов Нуртаса и Абдукаримовой ролик позабавил.

  • «Испугалась!»

  • «Чуть не умер от смеха!»

  • «В конце даже я испугалась!»

  • «Это как сцена из фильма ужасов!» – написали они, сопроводив комментарии смеющимися смайликами, огоньками и аплодисментами.

Другие пожелали супругам счастья и попросили больше выкладывать совместные видео.

  • «Счастья вам!»

  • «Красивая пара!»

  • «Вы такие классные и настоящие!»

  • «Снимайте побольше таких видеороликов!» – написали поклонники.

Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.

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«Назло всем злым языкам!»: Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

В середине мая фанаты с восторгом оценили ролик Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой, опубликованный впервые за долгое время.

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