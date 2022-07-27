Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Забавное видео с супругой Нуртас опубликовал на своей странице в Instagram.
Это паранойя, – подписал видео певец, сопроводив запись смайликом.
Фанатов Нуртаса и Абдукаримовой ролик позабавил.
«Испугалась!»
«Чуть не умер от смеха!»
«В конце даже я испугалась!»
«Это как сцена из фильма ужасов!» – написали они, сопроводив комментарии смеющимися смайликами, огоньками и аплодисментами.
Другие пожелали супругам счастья и попросили больше выкладывать совместные видео.
«Счастья вам!»
«Красивая пара!»
«Вы такие классные и настоящие!»
«Снимайте побольше таких видеороликов!» – написали поклонники.
Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.
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В середине мая фанаты с восторгом оценили ролик Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой, опубликованный впервые за долгое время.