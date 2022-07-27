Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас с женой – актрисой Жулдыз Абдукаримовой – сняли совместный видеоролик, который рассмешил фанатов и поклонников пары, передает Zakon.kz.

Забавное видео с супругой Нуртас опубликовал на своей странице в Instagram.

Это паранойя, – подписал видео певец, сопроводив запись смайликом.

Фанатов Нуртаса и Абдукаримовой ролик позабавил.

«Испугалась!»

«Чуть не умер от смеха!»

«В конце даже я испугалась!»

«Это как сцена из фильма ужасов!» – написали они, сопроводив комментарии смеющимися смайликами, огоньками и аплодисментами.

Другие пожелали супругам счастья и попросили больше выкладывать совместные видео.

«Счастья вам!»

«Красивая пара!»

«Вы такие классные и настоящие!»

«Снимайте побольше таких видеороликов!» – написали поклонники.

Отметим, что ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова перестали выкладывать в соцсетях совместные фотографии, чем спровоцировали слухи о разводе. Но в последнее время пара радует своих подписчиков совместными фото и видео.

Новость по теме «Назло всем злым языкам!»: Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

В середине мая фанаты с восторгом оценили ролик Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой, опубликованный впервые за долгое время.