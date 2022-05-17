«Назло всем злым языкам!»: Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой
Видеоролик, снятый в формате love story, Нуртас опубликовал в Instagram.
Под публикацией фанаты и поклонники пары оставили смайлики в виде сердечек, поцелуев и огоньков.
«Классно!»
«Молодцы!»
«Ура, наконец-то!»
«Неужели вместе!»
«Очень рада за вас!»
«Вечной вам любви!»
«Будьте счастливыми!»
«Я так переживала за вас!»
«Назло всем злым языкам!»
«Прекрасная пара, желаю счастья!»
«Так ждали этого поста... Наконец-то! Мы рады!»
«Переживала за их отношения больше, чем за что-либо!» – написали они.
Но нашлись среди комментаторов и те, кто обвинил супругов в пиаре.
«Интрига»;
«Пиар, не знают, что творят уже»;
«Зачем эта показуха? Здесь нет любви, только дети держат и общественное мнение», – написали другие.
Отметим, что слухи о разводе Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой ходят давно, но до сих пор никто из супругов не комментировал их.
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