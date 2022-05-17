«Назло всем злым языкам!»: Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

Видеоролик, снятый в формате love story, Нуртас опубликовал в Instagram.

Под публикацией фанаты и поклонники пары оставили смайлики в виде сердечек, поцелуев и огоньков.

«Классно!»

«Молодцы!»

«Ура, наконец-то!»

«Неужели вместе!»

«Очень рада за вас!»

«Вечной вам любви!»

«Будьте счастливыми!»

«Я так переживала за вас!»

«Назло всем злым языкам!»

«Прекрасная пара, желаю счастья!»

«Так ждали этого поста... Наконец-то! Мы рады!»

«Переживала за их отношения больше, чем за что-либо!» – написали они.

Но нашлись среди комментаторов и те, кто обвинил супругов в пиаре.

«Интрига»;

«Пиар, не знают, что творят уже»;

«Зачем эта показуха? Здесь нет любви, только дети держат и общественное мнение», – написали другие.

Отметим, что слухи о разводе Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой ходят давно, но до сих пор никто из супругов не комментировал их.