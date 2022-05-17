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Законодательство РК
14:01 17.05.2022

«Назло всем злым языкам!»: Кайрат Нуртас впервые за долгое время опубликовал видео с женой

РК, певец, Кайрат Нуртас, видео с женой, публикация, соцсети Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Впервые за долгое время популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео с женой – Жулдыз Абдукаримовой. Фанаты с восторгом оценили ролик, передает Zakon.kz.

Видеоролик, снятый в формате love story, Нуртас опубликовал в Instagram.

Под публикацией фанаты и поклонники пары оставили смайлики в виде сердечек, поцелуев и огоньков.

  • «Классно!»

  • «Молодцы!»

  • «Ура, наконец-то!»

  • «Неужели вместе!»

  • «Очень рада за вас!»

  • «Вечной вам любви!»

  • «Будьте счастливыми!»

  • «Я так переживала за вас!»

  • «Назло всем злым языкам!»

  • «Прекрасная пара, желаю счастья!»

  • «Так ждали этого поста... Наконец-то! Мы рады!»

  • «Переживала за их отношения больше, чем за что-либо!» – написали они.

Но нашлись среди комментаторов и те, кто обвинил супругов в пиаре.

  • «Интрига»;

  • «Пиар, не знают, что творят уже»;

  • «Зачем эта показуха? Здесь нет любви, только дети держат и общественное мнение», – написали другие.

Отметим, что слухи о разводе Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой ходят давно, но до сих пор никто из супругов не комментировал их.

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