Сельчанам, поступившим в вузы по квотам, сократят сроки отработки

В МОН РК подготовили изменения в Правила направления специалистов на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, и в Правила присуждения образовательного гранта, сообщает Zakon.kz.

Изменения и дополнения касаются порядка отработки гражданами РК из числа сельской молодежи, переселяющейся в регионы, определенные правительством, которые поступили по квотам на обучение по педагогическим, сельскохозяйственным и техническим специальностям.

Поправки предусматривают снижение срока отработки с трех до двух лет и увеличение количества регионов для переселения, в которых должна осуществляться отработка.

Как считают в МОН, это должно привести к облегчению процедуры трудоустройства, частичному решению проблемы оттока и закрепления кадров в трудодефицитных регионах уже в текущем и последующих учебных годах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.