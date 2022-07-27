Какие вакцины от коронавируса остались в Казахстане

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие вакцины от коронавирусной инфекции доступны казахстанцам, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день в стране имеется около 1,5 млн доз вакцин: 180 тыс. – QazVac, чуть больше 1 млн 200 тыс. – Sinopharm, около 55 тыс. – Pfizer. Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова

На сегодня для вакцинации и ревакцинации взрослого населения используются QazVac, Sinopharm. Остатки Pfizer предназначены для подростков до 18 лет, беременных и кормящих женщин, а также для тех, кому нужно получить вторую дозу вакцины.

Что касается дополнительного закупа вакцины, то сегодня мы сделали заявку на 300 тыс. доз. Переговоры с Pfizer ведутся. И этот объем вакцины будет предназначен для подлежащей категории. Айжан Есмагамбетова

Что касается QazVac, то на сегодня мощность завода позволяет ежемесячно производить до 500 тыс. доз вакцины. Этого объема достаточно, чтобы закрыть потребность страны.