Когда ждать дождь в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 28-30 июля, сообщает Zakon.kz.
28 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем +35...+37°С.
29 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем +33...+35°С.
30 июля – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +28...+30°С.
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