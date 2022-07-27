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Отразится ли продление учебного года в Казахстане на здоровье школьников

учебные принадлежности, школьник Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК высказалась о продлении учебного года, передает корреспондент Zakon.kz.
Продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет. Потому что когда мы вводим какие-либо удлинения или сокращения учебного года, в первую очередь, это направлено на то, чтобы предупредить передачу ОРВИ, потому что в сезон около 70% детей болеют. Соответственно, май – это уже не сезон ОРВИ, это межсезонье. Поэтому продление на неделю эпидемиологического значения для нас не имеет. Это больше связано с организацией.Айжан Есмагамбетова

Напомним, в Казахстане предложили продлить учебный год до 31 мая. Так, летние каникулы у школьников будут начинаться с 1 июня и до 1 сентября.

В Министерстве просвещения заявили, что многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Также это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников.

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