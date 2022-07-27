Когда могут ввести коронавирусные ограничения на госгранице Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, в каком случае могут ввести ограничения на госгранице из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айжан Есмагамбетовой, все ограничения на государственной границе направлены на то, чтобы не допустить или удлинить срок завоза в страну новых штаммов коронавируса.

На сегодня мы знаем, что во всем мире распространяется вариант штамма «Омикрон», то есть он распространяется очень быстро и вытесняет другие штаммы КВИ. Этот штамм обнаружен и в нашей стране. При этом этот штамм характеризуется более легким течением – вы сами видите, что, несмотря на рост заболеваемости, а практически мы регистрируем ежедневно 2,5-2,7 тыс. случаев, госпитализируется всего до 10% пациентов. То есть 90% пациентов получают лечение на уровне поликлиник. Айжан Есмагамбетова

Это, как отметила главсанврач, говорит о том, что заболевание протекает достаточно легко.