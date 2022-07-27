В Щучинске идет строительство внутриквартальных канализационных сетей

По информации Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области, стоимость данного проекта составляет 5,3 млрд тенге. В его рамках нацелены произвести строительство канализационных сетей длиною в 182,2 км, а также 11 канализационных насосных станции и 4812 колодцев.

Строительство планируют завершить в 2023 году.

Проектом занимается ТОО «Казбайлық Астана». На сегодняшний день подрядной организацией уже выполнены разработка грунта, устройство песчаного основания под трубопроводы, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, протаскивание в футляр стальных труб. Уложено 105,8 км трубопровода, смонтировано 2200 колодцев.

Как сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияр Куанышбаев, в связи с удорожанием строительных материалов планируется корректировка проекта, подрядная организация намерена направить заявку заказчику.

По информации спикера, помимо строительства канализационных сетей, в Щучинске планируется реконструкция сетей и объектов водоотведения, длина которых составляет 81,9 км. Стоимость проекта – 1,9 млрд тенге. Уже проложено 25,9 км трубопровода, смонтировано 350 колодцев. Строительство ливневой канализации также не осталось в стороне. Работы по проекту стоимостью 561,9 млн тенге планируют завершить в 2022 году.