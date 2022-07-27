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Поступающие в магистратуру идут на хитрости: результаты тестов аннулировали у 153 человек

магистратура, тестирование Фото: Zakon.kz
С 20 июля комплексное тестирование (КТ) сдали около 20 тысяч тестируемых. За неделю результаты тестов были аннулированы у 153 человек за нарушение правил. Об этом рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает Zakon.kz.

Комплексное тестирование – форма экзамена, проводимого одновременно по нескольким учебным дисциплинам с применением информационно-коммуникационных технологий. КТ проводится для лиц, освоивших образовательные программы высшего образования.

Из 153 поступающих результаты тестов аннулировали у 89 человек за попытки пронести запрещенные предметы при запуске на тестирование, 61 поступающий удален за нарушения правил во время экзамена, три человека удалены по результатам повторной проверки видеозаписей.

Во время КТ эти трое поступающих использовали смартфоны, сфотографировали и вынесли экзаменационные материалы за пределы аудитории. Сертификаты тестируемых аннулированы, а тестовые вопросы изъяты из базы. Все видеозаписи будут пересмотрены. Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев

Благодаря системе FACE-ID при входе на тестирование выявили четыре подставных лица, которые попытались сдать КТ за других людей. Информацию о них направили в уполномоченный орган. К слову, в прошлом году только один человек подменял поступающего.

При регистрации на КТ тестируемых просят полностью прочитать правила и отметить согласие. Несмотря на это, некоторые из них идут на разные хитрости и пытаются сдать тестирование с нарушениями. Поэтому призываю будущих магистрантов не нарушать правила и соблюдать принципы академической честности. Руслан Емелбаев

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