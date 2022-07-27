Как искоренить коррупцию в казахстанских университетах

Новые подходы к борьбе с коррупцией и формированию антикоррупционного сознания в университетах Алматы обсудили на совещании в Доме дружбы, передает Zakon.kz.

В Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы, разработанной по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отмечено, что Казахстан нацелен на переход от рутинного противодействия коррупции к коренному изменению общественного сознания, неприятию населением любых форм коррупции и непотизма, приоритету превентивных мер. И особая роль в формировании антикоррупционного сознания, безусловно, лежит на молодом поколении.

В то же время на встрече с ректорами вузов Алматы по вопросам усиления профилактики коррупционных правонарушений в сфере образования, организованной Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы, прозвучали любопытные данные.

Проведенный в 2021 году среди 44 тыс. алматинцев опрос по отношению к коррупции показал, что сферу образования горожане считают одной из самых коррумпированных, и она находится в антирейтинге на 3-м месте.

Сейчас каждый университет подводит итоги выполнения Комплексного плана по вопросам противодействия коррупции в завершившемся 2021/22 учебном году. И большинство алматинских вузов, которые ценят свою репутацию, провели большую работу по противодействию коррупции и формированию антикоррупционного мышления. Но есть и такие учебные организации, где до сих пор не решили насущных проблем...

Как искореняют коррупцию в вузах Алматы

Среди способов выстраивания системы обучения в университете, при которой в принципе невозможно совершить коррупционное правонарушение, является внедрение в вузе международного стандарта по системе ISO37001-2016, открытие комплаенс-офиса (подотчетного руководству), работа проектных офисов Sanaly urpaq для активного продвижения культуры честности и добропорядочности среди обучающихся и педагогов, продвижение института антикоррупционного комплаенса в университетах, а также обязательство для всех студентов, магистрантов, докторантов и работников вуза следовать Кодексу этики, где установлен запрет на дачу/получение взяток за хорошие оценки, списывание во время контрольных и экзаменов и так далее. И большинство вузов уже внедрили эти методы борьбы с коррупцией у себя.

У нас при сдаче письменных экзаменов используется система антиплагиат. Тестирование проводится без присутствия педагога, в компьютерных классах под контролем отдела, при устной сдаче присутствуют проректор и преподаватель, не ведущий занятия в данной группе. На итоговой аттестации каждая работа проходит через антиплагиат. Также работают выше озвученные институты для противодействия коррупции и развития культуры честности и добропорядочности. Председатель правления – ректор Казахского национального женского педагогического университета Гульнара Канай

В КазЖенПУ рассказали, что в рамках проводимой работы по противодействию коррупции в 2021-2022 годах университет вернул в собственность 2,3 га земли в селе Кемертоган в 2022 году, а также подал заявления в правоохранительные органы по фактам коррупционных правонарушений, в том числе о хищениях средств за проживание в общежитии.

Активную работу по повышению антикоррупционного сознания у обучающихся и сотрудников ведет проектный офис Sanaly urpaq.

Глава филиала Sanaly urpaq в Satbayev University (бывший КазНТУ имени Сатпаева) Шерзат Шермет пояснил, что три главные задачи, которые решает данный проект, курируемый Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматы, – это продвижение политики противодействия коррупции, повышение антикоррупционной культуры работников вузов и обучающихся, а также открытость университета в целом.

Необходимость для университетов внедрять международные стандарты ISO37001-2016 – это прямое поручение президента, уверен руководитель Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан. И опыт вузов, уже внедривших данные стандарты, показывает, что соответствие им существенно облегчает предупреждение риска взяточничества при сдаче экзаменов и распределении мест в общежитиях.

Важен перевод учебного процесса на цифровые технологии. Мы внедрили систему «Электронное общежитие», распределение мест автоматически в цифровом формате. Провели оценку коррупционных рисков по всем направлениям деятельности, создали комиссию по академической честности и соблюдению честности для инспектирования прозрачности финансовых процессов. Разработана программа по формированию антикоррупционной культуры среди обучающихся и профессорско-преподавательского состава. Университет разработал и внедрил локальный по противодействию коррупции механизм и актуализированы действующие нормативы. Первый проректор АТУ Бауржан Нурахметов

Несмотря на то, что в большинстве алматинских вузов, которые одновременно являются крупнейшими республиканскими университетами, уже внедрили вышеуказанные механизмы противодействия коррупции, полностью искоренить это зло в 100% образовательных учреждений Алматы пока не удается. По словам Асхата Оразхан, в некоторых вузах имеются факты дачи взятки при сдаче экзаменов, имеются коррупционные риски при выделении общежитий.

Задача комплаенс-службы – профилактика коррупционных правонарушений, защита деловой репутации организации. Этот институт оказывает положительное влияние на работу учебных заведений. К сожалению, в некоторых вузах со стороны руководства имеется воспрепятствование деятельности комплаенс-службы, либо в иных вузах комплаенс-службы работают формально. В этой связи необходимо активизировать работу в данном направлении, о чем мы сказали ректорам в ходе совещания. Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан

Фото: Zakon.kz

Для решения проблемы вузы предлагают создать Комитеты по академической честности и противодействию коррупции при коллегиальных органах (Альянс вузов РК, Совет ректоров), проводить межвузовские мероприятия по развитию осознанности молодежи о важности противодействию коррупции, потому что именно молодое поколение казахстанцев – это «агенты изменений» в Новом Казахстане.

С учетом опыта, как положительных, так и отрицательных моментов, мы сейчас совместно с ректорами разрабатываем и утверждаем новый комплексный план, чтобы усовершенствовать формирование антикоррупционной культуры среди обучающихся и сотрудников университетов, сделать работу комплаенс-служб более эффективной. Будет принят комплекс мер, чтобы отрицательные факты не повторялись. Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан

По итогам встречи с руководством Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы и проектного офиса Sanaly urpaq ректоры вузов поддержали новые подходы по профилактике коррупционных правонарушений, также были рассмотрены рекомендации и предложения по утверждению комплексного плана по вопросам противодействия коррупции на новый учебный год.